De reddeste blant oss. Det er pussig hvordan pandemien har avdekket at sikkerhetstenkning trumfer alt annet.

– Dette er kanskje drevet fram av en ideologi om at vi må ta hensyn til de reddeste blant oss, og til et umettelig behov hos moderne ledere for å ha ryggen fri, skriver professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo Kristian Gundersen i NRK Ytring, og fortetter:

– Alle tenkelige og utenkelige risikoer skal evalueres skriftlig, og enorme ressurser går med til dokumentasjon.

Gundersen skriver at under epidemien har en uhemmet føre-var tenkning kommet til syne. Han sier at dødeligheten ved infeksjon var på omkring 0,12 prosent i Norge, og de over 80 år hadde 96 prosent sjanse for å overleve. Medianalderen for covid-assosiert død er omtrent den samme som levealderen i Norge som er på 83 år.

Han mener at det er en ideologisk motstand mot naturlig immunitet, som var det som stoppet epidemier før vi fikk vaksiner.

– Det har vært en bekymring for overbelastning, først av intensivavdelinger og i det siste av allmennhelsetjenesten. Det har ikke vært mye overbelastning hittil, men tenkningen støttes av sterke profesjonsgrupper, særlig sykepleierne, skriver han og spør:

– Igjen må vi erkjenne at det er problematisk med eksponentiell vekst, men når skal vi ta sjansen? Når er risikoen liten nok?

Han sier videre at vi som ikke er av de aller reddeste, også må få et ord med i laget.

– Hvor lenge kan vi be alle som har hatt selv milde forløp om å kjenne ekstra godt etter, og ha frihetsrestriksjoner basert på en hypotetisk frykt av denne typen?

– Slipp omikron løs, det er vår.

