Men Oslos 8. mars-komité reagerer på innblandingen.

Stemmeretten under parolemøtet i Oslo har blitt endret, før kunne de som ikke identifiserte seg som menn ha stemmerett. I dag må en identifisere seg som kvinne, skriver Klassekampen.

Med denne vedtektsendringen mister de ikke-binære stemmeretten. Det er personer som verken identifiserer seg som mann eller kvinne.

– Problemet er ikke at for mange engasjerer seg rundt den viktige 8. mars-dagen. Men for få. Så ja, det bør de, skriver likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en epost til Klassekampen.

Men 8. mars-komiteen i Oslo svarer at likestillingsministeren viser dårlig rolleforståelse.

– Med den makta hun har, legger hun premissene for arrangementet. Vi tenker at hun kunne holdt seg utenfor å mene noe om det som et demokratisk møte har vedtatt, sier Maiken Sætran Lium, og legger til:

– Kvinnedagen er en dag for kvinnekamp, som bør defineres av kvinner. Det var intensjonen bak vedtektsendringen. Vi støtter selvfølgelig også opp om alle andre dager for undertrykte grupper.

