Heftig debatt rundt Apples nye «gravid mann emoji».

Apple lanserer 37 nye emoji i sin kommende iOS 15,4 oppdatering. Hittil finnes det bare en betaversjon av iOS-et. Men Apple har allerede avslørt sine nye emoji på sin egen side.

Blant de nye emojiene finner mann blant annet et troll, et smeltende ansikt, og en håndflate med det som ligner et øye. Det er også lagt til flere håndhilsninger i forskjellige farger.

De mange emojiene er ikke spesielt interessante. Men det er en emoji som har fått diskusjonen til å koke på sosiale medier.

Den nye emojien er av en gravid mann.

Gal verden

Unicode er den som lager emojiene og har forklart at det ikke finnes noen rett eller feil måte å bruke den gravde emojoen på. De sier at den for eksempel kan brukes på en «person som er stappmett».

På sosiale medier er mange oppgitt.

– Verden har blitt gal, skriver en person.

Den republikanske politikeren Vernon Jones er også sjokkert.

– Apple lanserer emoji av en gravid mann. Vi må stå opp og fordømme dette. Hva skjedde med å følge vitenskapen? Blir dette introdusert for barn? Det er uakseptabelt!, skriver han på Twitter.

Også Fox News-anker Tucker Carlson snakket om den gravide emojien i sitt program.

In the real world, men can very easily get pregnant if they don’t take proper precautions. Watch out, guys. It could happen to you. Apple’s new iPhone update includes a reminder of this: a pregnant man emoji. pic.twitter.com/2oyl8BW1aZ

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 29, 2022