annonse

annonse

Neil Young fjernet musikken sin fra Spotify fordi de ikke kastet ut podkast-stjernen Joe Rogan. Det liker Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Grunnen til at Young ønsket musikken sin fjernet var at Joe Rogan hadde intervjuet virologen Robert Malone i podkasten «The Joe Rogan Experience». Young hevder at Spotify sprer «feilinformasjon» om koronavaksinen ettersom de lar Rogan publisere intervju med leger som Robert Malone.

Den kjente virologen bidro til forskning og utvikling av mRNA-teknologi på 1980-tallet og har vært en høylytt kritiker av koronavaksinene. Dette har gjort han meget upopulær i hovedstrømsmediene og blant helsetopper.

annonse

Det mye omtalte Rogan-intervjuet med Robert Malone kan høres her.

WHO-støtte

Neil Young ga derfor Spotify et ultimatum forrige uke. De fikk beskjed av den gamle sangeren i et brev om å fjerne hans musikk hvis de ikke kvittet seg med Joe Rogan. Spotify svarte med å fjerne musikken til Young.

annonse

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus støtter nå Youngs oppgjør mot Spotify.

– Takk for at du står opp mot feilinformasjon og unøyaktigheter rundt koronavaksinavaksinasjon. Offentlig og privat sektor, spesielt sosiale medieplattformer, media, enkeltpersoner – vi har alle en rolle å spille for å få slutt på denne pandemien og infodemien, skriver han på Twitter.

I kommentarfeltet er imidlertid mange negative til WHO-sjefens utspill.

– Er sensur veien å gå? Ytringsfrihet er en ganske viktig ting, skrives det.

.@NeilYoungNYA, thanks for standing up against misinformation and inaccuracies around #COVID19 vaccination.

Public and private sector, in particular #socialmedia platforms, media, individuals – we all have a role to play to end this pandemic and infodemic.https://t.co/kcFyIZQF7T — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 27, 2022

NRK

Spotify har blitt den store snakkisen på sosiale medier den siste uken og mediene har fulgt saken tett også i Norge.

NRK skriver i en ny artikkel at hashtaggen #deletespotify trender på twitter.

annonse

De tre NRK-journalistene som har skrevet saken viser til det relativt ukjente bandet Lloyd Cole and The Commotions som følger i fotsporene til Neil Young og fjerner musikken fra plattformen i en protest mot Rogan.

Statskanalen viser også til en twitter-melding fra en ukjent person med kallenavnet TDGKS som har skrevet at Spotify er «drittsekker».

Lørdag kommer også nyheten om at 1960-talls stjernen Joni Mitchell vil vekk fra Spotify.

Snowden

Spotify har imidlertid fått seg en smekk på børsen. Siden mandag har aksjekursen sunket med 8,35 prosent.

Joe Rogan er en av verdens største podkast-stjerner og får skryt av mange for å slippe til stemmer som vanligvis ikke får oppmerksomhet i hovedstrømsmediene. Han har naturlig nok enorm støtte på sosiale medier, selv om dette ikke fremkommer i blant annet NRKs nyeste artikkel.

– Ingen har sterkere meninger om Joe Rogan enn folk som aldri har hørt på Joe Rogan, skriver Edward Snowden på twitter.

Nobody has stronger opinions about Joe Rogan than people who have never listened to Joe Rogan. — Edward Snowden (@Snowden) January 28, 2022

Joe Rogan har foreløpig ikke uttalt seg om Spotify-bråket.

Podkasten «The Joe Rogan Experience» kan du høre på Spotify ved å klippe deg inn på denne linken.

Du kan også høre Resett Podkast ved å klikke på denne linken.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474