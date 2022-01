annonse

Gule mener det er urimelig av Kjetil Rolness å ikke akseptere at både høyhælte sko og hijab er undertrykkende.

– Kjetil Rolness mener min sammenligning av høyhælte sko, mer presist sko med stiletthæler, og hijab er en trivialisering og dermed uskyldiggjøring av det kvinneundertrykkende plagget hijab, skriver forsker ved Oslo Met, Lars Gule i Subjekt, og sier at han har blitt misforstått:

– Men dette er en urimelig lesing av min tekst, et Facebook-innlegg med en nyanserende refleksjon om hijab-debatten. For i den debatten er det mange som inntar absolutte og definitivt unyanserte posisjoner.

Gule skriver at det er avgjørende forskjeller mellom hijab og høyhælte sko. Han sier at forskjellene er knyttet til graden av patriarkalsk dominans og undertrykkelse. Forskeren ved Oslo Met vedgår også at hijab er langt mer undertrykkende enn høyhælte sko.

– Mitt hovedpoeng med kommentaren, som mange ikke har skjønt eller ikke vil skjønne, er at både stiletthæler og hijab kan ses som uttrykk både for undertrykkende mannsdominans i samfunnet og midler til kvinnemakt eller empowerment, sier Gule, og legger til:

– For jeg skrev at høyhælte damesko for det meste er ubehagelig, at de til og med kan være skadelig for føtter og rygg, og at de brukes fordi det angivelig er pent – og sexy.

Lars Gule sier videre at hijab er så et klesplagg som har utviklet seg innenfor patriarkalske rammer for å segregere kvinner og menn. Han forteller at plagget er både religiøst og tradisjonelt.

– Det markerer tilhørighet til religion og/eller kultur. Det er så absolutt en identitetsmarkør.

Men han sier også at høyhælte sko og hijab kan være en vane, og at kvinner bruker det av vanens makt. Han mener at de begge bør bekjempes.

