Taliban har ingenting å gjøre i Norge, erklærer Christian Tybring-Gjedde.

Å forhandle med Taliban er å anerkjenne at de er legitime styresmakter på lik linje med siviliserte land. Dette sier FrPs utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde i uttalelser sendt til Resett.

Fredag ble det klart at den islamistiske terrororganisasjonen Taliban skal komme til Norge for å gjennomføre forhandlinger. Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde mener regjeringen gjør helt feil i å ta dem inn i varmen.

– Noen ganger overgår virkeligheten fantasien. Norges forhandlinger med Taliban er et slikt eksempel. Under ett år etter Taliban satt i gang med å gjeninnføre sitt terrorregime ønsker regjeringen å forhandle med dem. Det hører ikke hjemme noe sted, sier Tybring-Gjedde.

Han mener det er uansvarlig å åpne norske skattebetaleres lommebok for å overføre penger til Talibans regime, med hensikt om å bedre lokalbefolkningens situasjon.

– Selv etter 20 år med vestlig og militær tilstedeværelse lot ikke afghanere flest seg overbevise om at vi i Vesten representerer noe som er verdt å kopiere, noe mange i sin naivitet antok. Det at regjeringen nå ønsker å åpne din og min lommebok, er i beste fall naivt. Taliban kommer selvsagt til å berike seg selv i denne prosessen, sier han.

Fundamentalistisk islam

Talibans regime har allerede skapt raseri for sin grove undertrykkelse av kvinner, blant annet med regler om at kvinner ikke får gå over visse avstander uten mannlig følge. Forrige gang Taliban styrte landet fikk jenter som gikk på skole kastet syre i ansiktet. Andre som ikke følger reglene, basert på fundamentalistisk islam, blir pisket eller i verste fall drept.

– Regjeringen mener tydeligvis at medisinen for det afghanske folk er å hvitvaske terrorregimet Taliban, og deretter øse ut penger for å «redde det afghanske folk». På den måten kan Taliban toe sine hender og fortsette å praktisere sin ekstreme form for islam som undertrykker kvinner og ødelegger landet for alle, sier Tybring-Gjedde.

