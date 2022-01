annonse

Nyheter om Norges invitasjon til Taliban har blitt hyppig delt på sosiale medier i helgen. Mange er forbannet.

En av de som har vært ute er Cemal Knudsen Yucel. Fredag kveld la han ut en post på Facebook med ramsalt kritikk av norsk bistandspolitikk. Ex-Muslim of Norway-leder Knudsen ser norsk bistand det opp mot «de små almissene» som deles ut i kompensasjon for høyere strømpriser,

– Det som irriterer meg mest, er at milliarder av norske skattekroner blir årlig gitt bort i gave til diverse land. Tenk hvor mange diktatorer som gleder seg til å sjekke saldoen i nettbanken; ahh… Friske cash fra Norge, det var på tide! Samlet sett ga Norge 39,5 milliarder kroner i 2020 som bistand. Afghanistan mottar årlig ca. 600 millioner kroner, og dette har de gjort siden 2001!

Han mener det er naivt å tro at Taliban kommer til å endre seg.

– Kanskje norske politikere tror at terroristene blir snillere hvis de får litt mere penger? Det kan virke sånn, men jeg tror at norske skattepenger vil bidra til at Taliban kan undertrykke folket enda hardere i henhold til islamske lover, men nå på en lovlig vis da de har kontroll over staten – akkurat som Iran! raser Cemal Knudsen Yucel.

Han lister deretter opp 13 land som fortsatt praktiserer dødsstraff for frafall fra islam og påpeker at Norge ga disse landene til sammen 2,1 milliarder i bistand i 2020. Og til Kina ga Norge 85 millioner kroner.

– Vi lever på samme tid i en tid hvor norske myndigheter ønsker å dele ut små almisser til sitt eget folket, slik at folket kan få litt bedre råd til å betale de radikalt dyre og politikerskapte strømregningene (vi har blitt strømfattig i strøm- og kraftlandet Norge), men samtidig har de som mål å dele ut 40 prosent mer penger i bistand enn hva FN mener et land bør gi! Galskap! skriver han, og slår fast:

– Norge i et nøtteskall!

Det er nå på tide at innbyggerne i dette vakre landet minner våre politikere om at de er ansatt av folket – for folket. Politikernes første prioritering skal alltid være å forbedre livene til det Norske folk! Ikke de korrupte, totalitære, intolerante og diktaturstater!

Yucel viser også til Riksrevisjonens kritiske gjennomgang av norsk bistand.

– Etter min mening må denne bistandsindustrien kraftig reguleres eller avvikles umiddelbart. Norsk bistand mangler både reel strategi og målbare resultater. Dette er det flere som mener, blant annet påpeker Riksrevisjonen følgende; det er umulig å se resultatene av pengene, prosjektene får ingen konsekvenser om det ikke rapporteres resultater, UD følger ikke Norads råd, man vet ikke hvor mye penger som går til administrasjon, det er liten åpenhet, anti-korrupsjonsarbeidet gir enda dårligere resultater, 80 prosent av undersøkte prosjekter har ikke nådd sine resultater. Ikke minst; Riksrevisjonen slakter bruken av 23,5 milliarder norske skattekroner på «beskyttelse» av regnskoger. Den norske bistandspolitikken er tydeligvis ikke styrt ut fra hva man ønsker å oppnå med pengene, men hvor mye penger som skal gis bort til enhver tid. Dette må ta slutt!

Statusen til Yucel har fått over 1000 reaksjoner og flere enn 170 kommentarer.

– Dette er total galskap, skriver en.

– Så hjertens enig, Cemal, jeg er eitrende forbanna på politikerne som styrer i Norge, som hiver våre felles penger ut til alle kanter mens avgifts- og skattetrykket bare øker og øker og får oss “vanlige folk” helt ned i knelende stilling, skriver en kvinne.

– Gå av

Også i Resetts kommentarfelt er det mange reaksjoner under saker som omhandler Norges invitasjon til Taliban.

– Etter min mening må regjeringen gå av nå , Norge kan ikke leve med dette, skriver en.

