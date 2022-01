annonse

annonse

Artisten Bare Egil følger Neil Young og Joni Mitchells eksempler – på sin egen måte.

Neil Young krevde nylig at Spotify måtte fjerne podkastene til Joe Rogan, som beskyldes for å spre desinformasjon om koronaviruset og vaksiner. Da Spotify ikke gjorde det, fjernet Young sin musikk fra strømmetjenesten.

WHO-sjefen har berømmet Young for hans avgjørelse. Natt til lørdag norsk tid ble det kjent at Joni Mitchell slår følge med musikk-legenden.



annonse

Nå hiver også den norske artisten og komikeren Egil Hegerberg, kjent som Bare Egil, seg på – vel å merke med sin egen vri. I en Twitter-melding lørdag formiddag truer Bare Egil med å legge ut mer musikk på Spotify.

– Jeg har mye dårlig på lager, forklarer Hegerberg til Nettavisen.

– Hvilke konsekvenser kan dette få for folk?, spør avisen.



annonse

– Det blir jo enda mer av min musikk der da. Man må jo bruke de maktmidlene man har til rådighet. Jeg føler vel at det er blant de mer alvorlige truslene jeg kan komme med, sier Bare Egil.

– Bare et mediestunt hele greia, så vidt jeg har skjønt, sier musiker Martin Aakervik til Resett, og forteller at Neil fins på Spotify.

Les også: WHO-sjef Ghebreyesus takker Neil Young etter Spotify-exit – Nå trender #deletespotify på Twitter

– Men hvis det stemmer at mannen som sang «Rocking in the free world» ønsker sensur, må jeg si han har radikalisert sitt verdisyn.

Når det kommer til Bare Egil, mener Aakervik at han bare må kjøre på. Han foreslår også en låttittel: «Jippo ja ja! (Et stunt for oppmerksomhet)».

– For øvrig har jeg alltid lurt på om det fins mening mellom linjene på hans låter eller om det er ordene i seg som er komiske nok. Bare Egil har putta smil i munnviken min før, hadde ikke skada med det igjen, sier Aakervik til Resett.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474