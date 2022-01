annonse

Om å forhandle med Taliban.

Jeg skal ikke påstå at jeg kjenner det afghanske samfunnet og den islamske kulturens mange kompliserte og uoversiktlige irrganger til bunns, men det verserer minst tre misforståelser i kommentariatet og de mange i NGOene som nå vil at staten skal åpne slusene for at de skal kunne fortsette bistandsarbeidet og ulike former for ‘misjonsvirksomhet’ i Afghanistan;

Befolkningen i Afghanistan ønsker menneskerettigheter, demokrati og kvinnefrigjøring

En kan forholde seg til Taliban-regjeringen som en hvilken som helst annen regjering

Forholdet til Taliban kan reguleres gjennom forhandlinger og avtaler

Den sekulariserte og vestlig orienterte eliten i Kabul og i de store byene ønsker seg nok liberale rettigheter, kvinnefrigjøring og demokrati. Flertallet av befolkningen i Afghanistan (99,7%) er imidlertid troende muslimer som bor på landsbygda (74,2%) og som ønsker å leve etter koranen og tradisjonelle sharia-lover. Det store flertallet ønsker ikke menneskerettigheter, rettsstat og demokrati etter vestlig mønster. De ønsket de amerikanske soldatene, NATO-styrkene og vestlig statsbygging dit pepperen gror. Det var hovedgrunnen til at Taliban omsider kunne kaste de militært overlegne allierte styrkene ut av Afghanistan så og si over natten.

Afghanistan er et feudalt stammesamfunn regionalt oppdelt i et lappeteppe av ulike territorier styrt av lokale høvdinger som mer eller mindre kontinuerlig er i konflikt med hverandre, ikke så ulikt hvordan Norge var organisert for tusen år siden. Ulike fraksjoner kan ta føringen i ulike sammenhenger og fordelingen av makt mellom de ulike konstellasjonene vil variere over tid.

Det er en illusjon å tro at en kan forholde seg til Taliban-regjeringen som en hvilken som helst annen konsolidert, sentralisert og stabil statsmakt slik som de fleste andre land i det internasjonale samfunn. Å tro at Taliban kan gjennomføre utdanning for kvinner i enhver avkrok av Afghanistan, selv om de skulle ønske det, hvilket de ikke gjør, er som å tro på at griser har vinger og kan fly.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sa i Debatten på NRK tirsdag kveld at «Taliban kan ikke bare kommer her og love noe. De må holde det når de kommer hjem.» Jan Egeland i Flyktninghjelpen og Dagsrevyens Yama Wolasmal uttalte seg på liknende vis. Men der tar de grunnleggende feil. Taliban kan love hva som helst. De behøver slettes ikke holde det de lover. I vår kristne kulturkrets er det synd å lyve. Det er brudd på det 8. bud. I islam er det ikke bare legitimt å lyve overfor vantroende. Det anbefales så lenge det tjener islams sak.

Måten norske utenriksmyndigheter forholder seg til Taliban vitner om manglende kulturforståelse og en utstrakt etnosentrisme. De forstår ikke Taliban fordi de ikke forstår Afghanistan, det afghanske folk, den afghanske kulturen eller islam. Det var derfor de tapte krigen mot Taliban. Med sin bistand og sin statsbygging bidrar de tvert i mot til økt korrupsjon og til å forverre og forlenge de humanitære lidelsene slik de tidligere har gjort det i Palestina, på Sri Lanka og i Sør Sudan.

Taliban er ikke kommet til Norge for å forhandle om jenteskoler og diskutere kvinners rettigheter. De er kommet til Norge for å hente penger. De er kommet til Norge for å frigjøre midlene som er frosset i amerikanske banker og for å overta Asraf Ghani-regjeringens sugerør i den norske bistandskassen.

Glem de 7 millionene det har kostet å fly disse karene til Norge og som media har sin oppmerksomhet rettet på. Det er peanøtter. Denne brokete og korrupte gjengen av føydale krigsherrer er ute etter de mange milliardene i det norske og andre vestlige lands bistandsbudsjetter.

Og på vanlig vis for slike føydale røverbander, både lokker og truer de. De lokker naive norske forhandlere med å innfri kravet om jenteskoler, som om det skulle føre til demokrati og menneskerettigheter i Afghanistan? Og de driver utpressing ved å true med å sende strømmer av afghanske flyktninger til Europa dersom de ikke får det som de vil.

Flyktningsstrømmene til Europa kommer uansett til å fortsette. Det er det bare de europeiske land selv som kan stoppe. Norske skattebetaleres bistandspenger vil ikke komme det afghanske folk til gode. De vil i overveiende grad havne i korrupte føydalherrers egne lommer. Det er den enkle grunnen til ikke å forhandle med, eller gi etter for utpresning fra, en terrororganisasjon som Taliban.

